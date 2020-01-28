РИАМО - 28 янв. Во вторник автолюбителей Москвы предупредили о возможном осложнении движения из-за снега и гололеда, проблемы на дорогах будут в вечерний час пик, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Ожидаем до восьми баллов. В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена», - отмечается в материале.

Вероятен рост числа мелких ДТП на дорогах столицы.

На улицы города выйдет коммунальная техника, это также повлияет на скорость движения.

В ЦОДД призвали автомобилистов быть предельно аккуратными и внимательными за рулем, не забывать о более длинном пути торможения автомобиля на заснеженной дороге. Также рекомендуется не допускать резких маневров — торможений и перестроений.

Лучше всего в час пик воспользоваться общественным транспортом. Свободнее на дорогах станет после 19:30.