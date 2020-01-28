РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Дорожные службы Подольска во вторник перешли на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ночь с 27 на 28 января от выпавшего снега очищали дорожно-уличную сеть городского округа Подольск пять подрядных организаций: МБУ «Подольский комбинат благоустройства», ОАО «Подольское ДРСУ», ООО «А-Строй», ООО «Зеленхоз» и ООО «ЭкоНадежда».

«Во вторник, 28 января, работы по уборке дорог от снега продолжились. Дорожные службы округа (в настоящее время, – ред.) работают в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Прошедшей ночью для уборки дорожно-уличной сети было задействовано 47 единиц снегоуборочной техники. Работы выполняли свыше 50 рабочих. Было очищено от снега и обработано противогололедными средствами 385 километров дорог местного значения. Вывезено 70 кубометров снега.