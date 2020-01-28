РИАМО - 28 янв. Все парки культуры и отдыха в Подмосковье должны соответствовать стандартам, работу по этому направлению необходимо завершить в течение года, сообщила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«Соответствие стандартам парков культуры и отдыха сейчас 57%. До конца года должно быть 100%», - сказала Мухтиярова, представляя показатели рейтинга-50 на заседании регионального правительства во вторник.

Она отметила, что указанная работа находится в полномочиях муниципальных образований.

Рейтинг муниципальных образований Московской области составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».

В 2019 году рейтинг эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинг-50) возглавили Ивантеевка, Котельники и Реутов.