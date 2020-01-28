РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Члены движения «Молодая Гвардия» Люберец поздравили ветерана Зинаиду Воронову с 76-летием снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения движения.

27 января исполнилось 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Она длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

«Активисты «Молодой Гвардии» в поселке Малаховка навестили Зинаиду Воронову, бывшую жительницу блокадного Ленинграда. Она рассказала ребятам о жизни в те нелегкие времена, о том, как с семьей она выезжала из города во время боевых действий, о послевоенных событиях, своей юности», – говорится в сообщении.



Встреча с блокадницей была приурочена к 76-летию снятия блокады Ленинграда.