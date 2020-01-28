РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Рабочие вывезли 70 кубометров снега с муниципальных дорог Подольска во вторник утром, всего в уборке задействованы свыше 50 человек, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске по состоянию на 9:00 во вторник, 28 января, очищено от снега и обработано песко-соляной смесью 385 километров дорог. Вывезено 70 кубометров снега. По информации комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск, в очистке от снега муниципальных дорог задействованы 53 рабочих, 47 единиц техники», – говорится в сообщении.

Также в округе через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» была объявлена команда «Снегопад». Все УК приступили к работе, в настоящее время (для уборки дворов, - ред.) задействованы свыше 650 дворников, более 60 единиц техники и около 20 единиц техники малой механизации. В первую очередь производится очистка входных групп многоквартирных дворов, тротуаров, мест наибольшей проходимости людей.

В комитете по ЖКХ работает горячая линия для приема обращений граждан, звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(496)755-57-93.