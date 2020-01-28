РИАМО - 28 янв. Российское посольство ведет переговоры с Китаем, чтобы как можно быстрее вывезти граждан РФ из провинции Хубэй, где наблюдается эпидемия нового коронавируса, сообщает Nation News.

«Там остаются 140 россиян», - отмечается в материале.

На данный момент Китай соблюдает прежний режим присутствия для иностранных граждан, однако согласен оказать помощь для возвращения людей на родину. Сейчас иностранцам советуют не покидать свои места и принимать профилактические меры против заболевания.

Граждан России попросили отнестись с пониманием к этой проблеме, не паниковать и оставить свои контакты в посольстве.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

Предварительно установлено, что восприимчивость людей к новому коронавирусу высокая среди всех возрастных групп. Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты). Также у некоторых больных отмечается ощущение сдавленности в груди и одышка.

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