РИАМО - 28 янв. Индустриальные парки Подмосковья заполнены более чем наполовину, заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Во вторник проходит расширенное заседание правительства Подмосковья.

«У нас индустриальные парки заполнены только на 53%», - сказала Мухтиярова, представляя показатели «Рейтинга – 50» на заседании.

Она отметила, что дальнейшее привлечение бизнеса является приоритетом для муниципальных образований и профильных ведомств.

В Подмосковье есть порядка 50 индустриальных парков. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова ранее сообщила, что показатель заполняемости индустриальных парков планируется увеличить до 60%.

По итогам 2019 года на сопровождении Мининвеста Подмосковья находятся 643 инвестиционных проекта.