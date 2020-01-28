РИАМО - 28 янв. Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки признал вину, возбуждены уголовные дела по трем статьям, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«По данным следствия, 26 января 27-летний мужчина проник в квартиру 75-летней женщины, у которой похитил 30 тысяч рублей. Затем, применяя физическую силу, совершил изнасилование потерпевший. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый задушил потерпевшую и скрылся с места происшествия», — сказала собеседник агентства.

Уголовные дела возбудили по статьям «Изнасилование», «Разбой» и «Убийство». Проводятся следственные действия, задержанный признал вину на допросе. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении злоумышленника под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИАМО, что 27-летнего слесаря, подозреваемого в преступлении, задержали в аэропорту Домодедово. Он скрылся из квартиры, где произошло убийство, через окно. Сотрудникам МЧС и МВД пришлось вскрывать дверь.