РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В подмосковных Люберцах при пожаре в гараже пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать седьмого января в 14:57 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Люберцы, поселок Красково, Пролетарский проспект, напротив дома №49. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В 15:24 пожар был уже локализован на площади 28 квадратных метров, в 17:47 пожар ликвидировали.

В тушении участвовали восемь единиц техники, 28 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, 11 человек.

По словам очевидцев, пожар в гараже начался после взрыва.