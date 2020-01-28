РИАМО - 28 янв. Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также министерство потребительского рынка и услуг объединят в Подмосковье, новую структуру возглавит Андрей Разин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.

«Я хочу сказать о том, что мы приняли решение объединить два министерства - сельского хозяйства и продовольствия Московской области будет реорганизовано с министерством потребительского рынка. Структуру будет возглавлять Разин Андрей Викторович», - сказал Воробьев.

В настоящее время Андрей Разин является министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Областное Минпотребрынка возглавляет Владимир Посаженников.