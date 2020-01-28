РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Возгорание в квартире на Октябрьском проспекте в Люберцах потушили до прибытия пожарных, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне в 20:22 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №36, квартира №40.

«Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.