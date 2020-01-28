РИАМО - 28 янв. На юго-западе Москвы преступник проник в квартиру 75-летней женщины, забрал у нее деньги, после чего изнасиловал и задушил, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено поздно вечером 26 января. Соседи позвонили в службу «112» и сообщили, что два часа назад женщина залила квартиру, после чего звала на помощь.

«На место прибыли сотрудники МВД и МЧС, они вскрыли двери и обнаружили труп хозяйки с гематомами и ссадинами на лице и теле», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали 27 января около 13:30 в аэропорту Домодедово. Известно, что он слесарь, ему 27 лет. Его изобличили в том, что он незаконно проник в квартиру, нанес пенсионерке удар в область головы, от которого она, ударившись о короб дверного проема, упала на пол. Затем он похитил деньги, изнасиловал и задушил женщину. Затем он выпрыгнул из окна кухни с высоты третьего этажа и скрылся.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил факт задержания подозреваемого.

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