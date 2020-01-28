РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 янв. Около 80 дворников управляющей компании МУП «СЕЗ» приступили к уборке снега во дворах микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 28 января, с раннего утра в микрорайоне Климовск был слышен шум моторов снегоуборочной техники, убирающей выпавший ночью снег. Во дворах домов в настоящее время работают 76 дворников и пять единиц техники подрядной организации МУП «СЕЗ», – говорится в сообщении.

70% дворовых территорий домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ», к 8:00 были уже очищены от снежного покрова.