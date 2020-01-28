РИАМО - 28 янв. В Подмосковье и Москве до 23 часов 29 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили до 23 часов 29 января.

Такой же уровень опасности объявили в Тульской, Смоленской, Рязанской, Ивановской областях.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Московском регионе при облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют снег и гололед до конца недели.