РИАМО - 28 янв. Московское областное УФАС внесло компанию «Проба» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта с Коломенским перинатальным центром, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

«Учреждение заключило с обществом контракт на закупку и поставку реагентов и расходных материалов к анализатору кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 Flex. В связи с нарушением ООО «Проба» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.