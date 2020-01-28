РИАМО - 28 янв. За прошедшие день и ночь в столице выпало до 5 миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За ночь на станции ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков. Среднее количество по Москве так и есть - где-то 3 миллиметра осадков. За прошедший день выпало 2 миллиметра. Всего за сутки - до 5 миллиметров», - сказала Позднякова.

Она добавила, что самый высокий снежный покров наблюдается в Тушине. Там выпало около 7 сантиметров снега.

Норма по осадкам для Москвы составляет в январе 42 миллиметра.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Московском регионе при облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса.