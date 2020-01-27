РИАМО - 27 янв. С 20 по 24 января 2020 года Госжилинспекция Московской области зафиксировала устранение порядка 600 нарушений жилищного законодательства управляющими организациями региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наибольшее их количество – 135 – в Сергиево-Посадском городском округе. В частности, управляющая компания «Мособлэксплуатация» провела текущий ремонт подъездов дома №207Б на проспекте Красной Армии. ООО «ЖКЦ» устранило причину протечек и намокания стен в доме №4 по Пионерской улице в Пересвете», — говорится в сообщении.

В Мытищах устранили 83 нарушения, в Химках – 59.

В ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области обследовала более 2 тысяч домов. Выдано 78 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 80 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 83 штрафа на общую сумму 5,393 миллиона рублей.

Больше всего протоколов об административной ответственности на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Воскресенске. 10 административных дел возбудили в отношении УК Мытищ. В Долгопрудном завели семь административных дел.

В течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки в 380 домах. Больше всего их в городских округах Домодедово (75) и Ленинский (56).

Незакрытые тепловые контуры зафиксированы более чем в 200 домах. Наибольшее их количество находится на территории городских округов Серпухов (46) и Протвино (26).

Почти 140 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их расположено в городских округах Королев (70), Мытищи (35) и Богородский (12).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.