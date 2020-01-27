РИАМО - 27 янв. Специалисты Кубинского участкового лесничества обнаружили мох, который обычно в январе находится под снегом, жителей региона призвали смотреть под ноги во время прогулок в лесу, так как мох легко вытоптать, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Мох радобриум разетковидный — довольно крупный вид. Он обычно растет рыхлыми темно-зелеными кучками и похож на россыпь зеленых цветов, каждый из которых состоит из 15-20 узкозаостренных листьев», — говорится в сообщении.

Мох настолько нежный, что его легко вытоптать. Жителей призвали смотреть под ноги во время прогулки в лесу.