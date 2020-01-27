РИАМО - 27 янв. Лучшие российские студенты, которые приняли участие в «Лекториуме», что прошел в Одинцове, отправили по почте капсулы времени с поздравлениями в свои вузы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«В День российского студенчества «Почта России» совместно со Студенческим координационным советом России организовала акцию по отправке писем в будущее в ведущие вузы страны», - говорится в сообщении.

Акция состоялась в рамках образовательной площадки «Лекториум», куда были приглашены 200 лучших студентов из 48 субъектов России.

В Одинцове гости «Лекториума» приехали для участия в образовательном интенсиве по одному из выбранных направлений. Там же в честь праздника был организован почтовый мобильный пункт. Учащиеся писали пожелания будущим студентам в 2025 год. «Почта России» доставит все капсулы времени в адрес университетов бесплатно.

Студенты рассказали в капсулах времени о полученном опыте и знаниях в своих учебных заведениях. Многие поздравляли будущих учащихся с Днем студента и завершением очередного учебного семестра. На каждом конверте поставлена отметка «Вскрыть 25 января 2025 года».

«Мы здесь все подружились, узнали много нового не только по научным предметам, но и о студенческой жизни в разных вузах. Думаю, возродим традицию переписки почтой, а не ограничимся общением только в мессенджерах. Это здорово сближает!» - сказала участница «Лекториума» Снежана.