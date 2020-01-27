РИАМО - 27 янв. Сотрудники компании «Россети Московский регион» обеспечили большей мощностью православный приход Анатолиевского храма, который расположен в деревне Кармолино в Лосино-Петровском, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

«Храм уже является потребителем электрической энергии компании «Россети Московский регион». Теперь для развития ему потребовалась дополнительная мощность в размере 80 киловатт», - говорится в сообщении.

Чтобы присоединить церковь к электросетям компании, специалисты восточных электрических сетей построили 100 метров воздушной линии 10 киловатт и 25 метров воздушной линии 0,4 киловатта до границы участка абонента, а также смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 100 киловатт-ампер.

Сейчас напряжение в сеть уже подали. Основным источником питания объекта является подстанция «Горелово» на 35 киловатт.

Представители церкви поблагодарили энергетиков восточного филиала компании «Россети Московский регион» за своевременное и качественное исполнение всех мероприятий.