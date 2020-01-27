РИАМО - 27 янв. В Тверском районе Москвы выставили на продажу нежилое помещение площадью 206 квадратных метров, расположенное в здании 1898 года, выкупить его сможет победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Лот имеет свободное назначение, однако будущему владельцу следует учитывать соседствующие организации. Поскольку это одна из самых проходных в городе локаций, здесь в достаточном количестве присутствуют объекты общественного питания, точки бытового обслуживания», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Объект находится в Тверском районе по адресу: Малый Гнездниковский переулок, дом 12. Здание располагается на первой линии всего в трех минутах ходьбы от станции метро «Тверская».

Дом, расположенный в Малом Гнездниковском переулке, имеет три этажа и построен в 1898 году. Сегодня он является типовым образцом московской архитектуры этого периода. Неброский декор здания разбавлен «кокошником», имеющим круглый оконный проем в центральной части.

Щербаков считает, что исторический центр всегда находится в зоне пристального внимания инвесторов и предпринимателей, поэтому объект привлекателен с инвестиционной точки зрения.

«Аукционы по продаже помещений в центре Москвы одни из самых активных. Например, в прошлом году средняя конкуренция за покупку таких лотов, расположенных в Тверском районе, составляла шесть участников на лот», - добавил он.

По словам Щербакова, выставленный сегодня на торги объект также достаточно интересен. Помещение площадью 206 квадратных метров расположено в самом центре столицы на втором этаже особняка, построенного в XIX веке.

Начальная цена лота – 55,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционах принимаются до 29 января 2020 года включительно. Новый собственник будет известен уже 6 февраля.