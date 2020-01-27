РИАМО - 27 янв. Благодаря тому, что с 1 марта в России доступ к порталу госуслуг будет бесплатным, интернет-перепись населения, которую проведут в стране в 2020 году, станет доступнее, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о проекте «Доступный интернет». По словам президента, доступность отечественных соцсетей, мессенджеров, почтовых и поисковых сервисов должна стать конкурентным преимуществом.

«Это решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн», — сказал глава Росстата Павел Малков.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.