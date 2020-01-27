РИАМО - 27 янв. Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов «Классика и современность» состоялся 24 и 25 января в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На сцену концертного зала Первого Московского областного музыкального колледжа вышли самые талантливые пианисты со всего региона, всего показали свое мастерство 95 человек», - говорится в сообщении.

Конкурс прошел в трех номинациях: «Фортепиано соло», «Фортепианный дуэт», «Камерный ансамбль с участием фортепиано». Важнейшим критерием оценки мастерства пианистов стала способность исполнять произведения разных эпох и стилей.

Мероприятие было учреждено министерством культуры Московской области в 2014 году и проводится ежегодно для учащихся и студентов учебных заведений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Подмосковья.

Конкурс «Классика и современность» – это хорошая площадка для совершенствования профессионального мастерства юных пианистов. Лауреаты были награждены дипломами, кубками и памятными сувенирами.