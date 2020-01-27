РИАМО - 27 янв. Работы по благоустройству двух общественных пространств - территории, прилегающей к Верхнему русловому пруду на реке Закза, а также площади у Дома офицеров и Цветного бульвара, завершили во Власихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Благоустройство территории, прилегающей к Верхнему русловому пруду на реке Закза, выполнено с максимальным сохранением природного облика объекта, приведением в порядок замусоренной территории», - говорится в сообщении.

Также на этой территории создали новое пространство с развитой инфраструктурой. Она ориентирована на досуг людей всех возрастов.

Там же оборудовали пляжную зону, где появились места для отдыха и пикников с деревянными беседками, спортивная площадка и площадка для выгула собак, а также деревянные пирсы и мосты.

Площадь перед домом офицеров с экспозицией ракет реконструировали. Здесь установили детские и спортивные площадки, урны, лавочки, современное уличное освещение.

На территории выполнены и работы по озеленению.