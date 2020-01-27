РИАМО - 27 янв. Участники поисково-спасательного отряда №28 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 26 января помогли женщине из Рузского городского округа снять с отекшего пальца застрявшее кольцо, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

В дежурную часть в районе 20:00 26 января поступил звонок от 40-летней женщины, которой требовалась помощь. У нее опух безымянный палец, с которого необходимо было снять обручальное кольцо.

«Когда дежурная смена спасателей прибыла по указанному адресу, на пострадавшем пальце женщины был большой отек», – сказал спасатель поисково-спасательного отряда №28 Виталий Миркушев.

Спасатели оценили обстановку и решили распилить кольцо. При помощи ножовки по металлу аккуратными движениями кольцо было распилено и снято.

Миркушев добавил, что кровообращение на пальце восстановилось быстро, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.