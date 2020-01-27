РИАМО - 27 янв. Московская областная дума запустила фотопроект «Портрет», в рамках которого жители Подмосковья смогут познакомиться с депутатами думы поближе и узнать о том, как они любят проводить свое время вне рабочего кабинета, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Первым героем проекта стал председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин. Его история уже доступна на официальном сайте думы», – говорится в сообщении.

Фотопроект будет пополняться новыми рассказами и фотографиями депутатов раз в месяц.

Законодатели сами расскажут о своей семье и жизненном опыте, своих правилах жизни, увлечениях и хобби.