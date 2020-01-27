РИАМО - 27 янв. Столичные власти согласовали проект работ по сохранению ансамбля Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице в Центральном административном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В состав парка входят: вагонный сарай; здание амбулатории, мастерских и гаража; дом администрации и проходная. Ансамбль обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

«В каждом из строений специалистам предстоит заняться реставрацией кирпичной кладки и сводов, демонтировать поздние элементы, искажающие исторический облик. В порядок также нужно будет привести кровлю и системы водоотведения, а также временно закрыть оконные проемы», – подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что следующим шагом должна стать полноценная реставрация фасадов и интерьеров памятников.

Во время работ реставраторы проведут вычинку кирпича, восстановят кладочный раствор, заделают все трещины и демонтируют аварийную штукатурку. Специалисты также обработают все поверхности защитными составами.

Строительство Рязанского парка городских железных дорог завершили в апреле 1911 года. Тогда же сюда перевели весь подвижной состав Сокольнического парка.