РИАМО - 27 янв. Жителям Подмосковья дали рекомендации, как обезопасить себя от заражения коронавирусом, также жителей призвали не ездить в город Ухань, а поездки в Китай заранее планировать, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду», — говорится в сообщении.

Кроме того, не рекомендуется посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Нужно использовать средства защиты – маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания нужно обращаться в лечебные организации и не допускать самолечения.

При обращении за медпомощью в РФ нужно информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китае.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.

Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека.

Общее число погибших от коронавируса, по данным китайских СМИ, достигло 80 человек. Число заразившихся составляет около 2,5 тысяч человек.