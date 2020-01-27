РИАМО - 27 янв. В Московской области с 20 по 26 января на строящихся объектах выявили 291 нарушение, строительные компании устранили 239 ранее выявленных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 148 нарушений строительных норм и правил, приведена в порядок 31 строительная площадка, устранено 27 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 33 иных нарушения», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 165 проверок строящихся объектов.