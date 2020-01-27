РИАМО - 27 янв. К 265-летию МГУ выпустили эксклюзивные почтовые открытки, более 2 тысяч экземпляров отправили «Почтой России» по всей стране, а также в Китай, Францию, США, Италию и другие государства, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Почта России» и МГУ организовали акцию, посвященную 265-летию университета. В честь события была выпущена эксклюзивная открытка. Получить уникальную почтовую карточку можно было 25 января в День студента только в главном здании университета», - говорится в сообщении.

В этот день в главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова был установлен мобильный почтовый пункт для студентов и сотрудников. Все желающие могли бесплатно отправить эксклюзивную открытку с изображением М.В. Ломоносова в любую точку земного шара.

Участники акции писали поздравления друзьям-студентам, любимым преподавателям, а также девушкам и женщинам по имени Татьяна. Часть открыток были отправлены в другие российские и зарубежные высшие учебные заведения, а также в школы, где учились сегодняшние студенты главного вуза страны.

«Я поздравила с Днем студента и завершением сессионных испытаний своих однокурсников. Также отправила открытку своим родителям, которые учились в МГУ и здесь же познакомились», - сказала студентка МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета. Со временем этот день стал праздником сначала студентов Московского университета, а затем и студентов всей страны.