РИАМО - 27 янв. За 2019 год пассажиры ЦППК оформили более 8 тысяч билетов для провоза ручной клади, согласно правилам, в электропоездах можно бесплатно провозить ручную кладь весом до 36 килограммов и размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Чаще всего пассажиры оформляли билеты для провоза ручной клади по маршрутам Казанского (1,5 тысячи), Курского (1,4 тысячи) и Ярославского (1,1 тысячи) направлений», – сказал собеседник агентства.

По его словам, билеты чаще покупают летом и в начале осени – в самый разгар дачного сезона. Стоимость провоза ручной клади выше нормы зависит от протяженности маршрута: до 100 километров — 120 рублей, более 100 километров — 240 рублей. При этом провозить можно не более 50 килограммов.

На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) в зонах «Центральная» и «Пригород» можно бесплатно провозить багаж размером до 180 сантиметров по сумме трех измерений, санки, лыжи, самокаты, детские коляски, велосипеды. При этом провоз багажа выше нормы по размеру обойдется в 60 рублей в пределах границ диаметров.

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