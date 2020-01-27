РИАМО - 27 янв. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет VI выставка «Репетиция весны», которая является одной из крупнейших в России зимней выставкой тюльпанов и других весенних растений, с 15 февраля до 15 марта 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые черные в мире «Королева ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На два месяца раньше природного срока расцветут около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и другие растения.

Чтобы растение начало цвести в необычное для него время, необходима хитрая методика под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. «Выгонка» требует от садовода знаний и сноровки.

Несколько сотен сортов луковичных растений представят на выставке. Гости смогут ежедневно наслаждаться ароматами цветов, которые окутают всю Рассадную оранжерею. Также покажут много цветущих кустарников, сирень, сакуру, форзицию и плодоносящие цитрусовые.

Концерт знаменитой Celisse Henderson в честь открытия выставки состоится на фестивале джаза в тропиках 15 февраля в 20:00. Певица выступала с такими звездами, как Mariah Carey, Melissa Etheridge, PHISH, Macy Gray, Joss Stone.

Цена стандартного входного билета - 300 рублей, льготного - 200 рублей, бесплатно выставку смогут посетить дошкольники, многодетные семьи, инвалиды, студенты, аспиранты, сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Репетиция весны» - это один из самых масштабных в стране зимних праздников, где представляют наиболее модные, эффектные и новые виды и сорта тюльпанов с гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие - на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.