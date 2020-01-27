РИАМО – 27 янв. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал журналистов уделять больше внимания позитивной повестке, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» в понедельник наградили победителей конкурса «Хорошие новости России», они получили дипломы и денежные призы.

«Хорошие новости, к сожалению, менее востребованы аудиторией. Так устроены люди, что им становится комфортнее, когда они знают, что кому-то хуже, чем им. Это своего рода психологическая защита человека. И поэтому СМИ не отдают позитивным новостям должного внимания, не выносят их на первые полосы. <…> На самом деле хорошего и доброго в нашей стране много, и об этом обязательно нужно говорить», — сказал Боярский.

Он также поздравил победителей конкурса.

На награждении присутствовал и актер Сергей Селин. Он отметил, что журналисты зачастую грешат тем, что показывают хорошие, добрые программы, а сразу после них — «передачи про чью-то пятую точку».

«Смешное и грустное — всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего?» — отметил актер.

Дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей от Федерального агентства новостей получили Алла и Дмитрий Михеенко из краснодарского издания «ЮгTimes», Екатерина Россошанская из ульяновского портала UlPravda.ru, Любовь Киселева из «Тюменских известий», Евгений Сенчугов из воронежского «TV Губерния», журналист-волонтер Наталья Сойнова из красноярского фонда «Счастливые дети», а также Наталья Сенчукова из газеты «Архангельск — город воинской славы».