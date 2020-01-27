РИАМО - 27 янв. Россельхознадзор привлек к ответственности магазин торговой сети «Перекресток» в Клину за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В декабре 2019 года в магазине на улице Победы, дом 9 были выявлены многочисленные нарушения. В частности, нарушение температурного режима хранения куриной продукции, полуфабрикатов и охлажденного мяса. Уборка в помещениях проводилась инвентарем без маркировки.

«Управлением Россельхознадзора ООО «ИКС 5 ГИПЕР» АО ТД «Перекресток» привлечено к административной ответственности <…> в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Выданы предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.