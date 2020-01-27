РИАМО - 27 янв. В текущем году 80 пилотных нестационарных торговых объектов приведут в порядок в рамках программы комплексного благоустройства территорий, прилегающих к магистралям, идущим от МКАД в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Главная цель благоустройства вылетных магистралей – повышение комфорта и безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, а также создание комфортных условий для передвижения и отдыха не только жителей, но и для гостей региона», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Московской области реализуется масштабный пилотный проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к 10 автомагистралям. Это М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», М-7 «Горьковское шоссе», а также Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе.

В этом году запланировано привести в соответствие с региональным стандартом 80 пилотных нестационарных торговых объектов. Территорий, прилегающих к магистралям, планируется привести к единому региональному стандарту благоустройства.

«В рамках реализации программы, в 2019 году была проведена большая работа по обновлению объектов дорожной инфраструктуры: замена устаревших остановочных павильонов, ремонт подземных и надземных пешеходных переходов, демонтаж незаконных рекламных конструкций, удаление сухостоя, ликвидация несанкционированных навалов мусора», – подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На конец 2019 года общий процент выполнения основных мероприятий по 10 вылетным магистралям составлял 92%.