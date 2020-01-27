РИАМО - 27 янв. В Москве задержали трех подозреваемых в мошенничестве, они сообщали пенсионерам по телефону, что у тех обнаружили рак, и продавали им дорогое «чудо-лекарство» сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для лечения женщине предложили купить дорогое лекарство. Испуганная пенсионерка согласилась. Через некоторое время курьер принес ей три емкости, за которые женщина заплатила более 470 тысяч рублей. Однако вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников.

Двух женщин и мужчину, подозреваемых в мошенничестве, задержали на юго-западе столицы. Они уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предполагаемых аферистов взяли под стражу. Они признались, что в день обзванивали от 20 до 50 человек. Полицейские ищут других пострадавших.