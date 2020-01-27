РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании бюро Высшего совета партии «Единая Россия», заседание прошло под руководством председателя партии Дмитрия Медведева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В ходе заседания обсуждались вопросы участия «Единой России» в реализации послания президента России Владимира Путина, решений XIX съезда партии и приоритетные задачи на ближайший период», — говорится в сообщении.

В обсуждении приняли участие председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства.