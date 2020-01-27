РИАМО - 27 янв. В музее-заповеднике «Мелихово» 29 января отметят юбилей великого драматурга Антона Чехова, усадьбу можно будет посетить бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В честь 160-летия со дня рождения великого писателя в музее открылась выставка «Дорогой, многоуважаемый ...Дом!». В экспозиции представлены фотографии и документы, рассказывающие об истории восстановления усадебного дома и флигеля. Выставка продлится до 15 марта.

«В подмосковном Мелихове писатель прожил около восьми лет. Здесь он написал более 40 произведений, в том числе «Дядю Ваню», «Чайку» и «Черного монаха», черпая из окружающей действительности впечатления, сюжеты и характеры», – говорится в сообщении.

Музей в Мелихове открылся в 1940 году, В 1960 году он получил статус государственного литературно-мемориального музея-заповедника. К настоящему времени в него входят: главный усадебный дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, экспозиция старинного медицинского пункта «Амбулаторiя» и большой сад.

В конце 80-х в городе Чехов открылся музей писем писателя — экспозиция находится в здании старого почтового отделения, открытого по инициативе Чехова на станции Лопасня.

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