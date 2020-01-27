РИАМО - 27 янв. Активисту Константину Котову пересмотрят приговор, соответствующее постановление опубликовано на сайте Конституционного суда.

«Судебные решения по делу К.А. Котова, принятые на основании статьи 2121 УК Российской Федерации в истолковании, расходящимся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении 13 Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 2- П, подлежат пересмотру в установленном порядке», — говорится в документе.

В сентябре 2019 года Котову присудили четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность обвинительного приговора Котову.