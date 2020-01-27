РИАМО - 27 янв. Подмосковных водителей призвали к внимательности из-за сильного снегопада, который прогнозируется предстоящей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь с 27 на 28 января, а также днем 28 января на территории региона ожидаются продолжительные обильные осадки в виде снега. Температура воздуха колеблется от минус 2 до минус 5 градусов. Утром возможно образование гололедицы.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдения правил. Водителям следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях», – говорится в сообщении.

Пешеходы должны помнить о том, что видимость при снегопаде затруднена. При переходе проезжей части следует убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по пешеходным переходам.

Дорожные службы Подмосковья готовы оперативно реагировать на изменение погоды, в круглосуточном режиме ведется мониторинг дорожной сети, а также взаимодействие с ГИБДД и муниципальными службами.

Для очистки и обработки областных дорог готовы выйти порядка 1,4 тысяч единиц спецтехники.