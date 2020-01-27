РИАМО - 27 янв. В подмосковном Волоколамске открылась новая детская школа искусств, построенная в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На торжественной церемонии открытия школы министр культуры региона Елена Харламова вручила подарочный сертификат от губернатора Московской области Андрея Воробьева на приобретение в 2020 году сценических костюмов Академическому хору новой музыкальной школы.

«Музыкальная школа в Волоколамске стала первой, которую мы открываем в 2020 году. Всего с 2013 года в Московской области построено шесть новых ДШИ. На днях откроет свои двери после реконструкции второй очереди ДШИ имени П.И. Чайковского в Клину», – сказала Харламова.

Новое современное здание ДШИ построили за три года. Финансирование проводилось в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» нацпроекта «Культура». Общее финансирование составило более 130 миллионов рублей.

В 2020 году планируется увеличение количества учащихся до 300 человек на бюджетной основе. В следующем учебном году планируется открытие художественного отделения, группы раннего эстетического развития, группы художественно-эстетического развития, индивидуальные музыкальные образовательные программы для детей и взрослых. Планируется создание оркестра народных инструментов.

На данный момент в школе функционирует оркестр баянистов-аккордеонистов под руководством заслуженного работника культуры РФ Валентина Медведева. Визитная карточка Волоколамской музыкальной школы – Академический хор под руководством Ольги Полухиной. На протяжении 12 лет в нем занимаются более 60 солистов в возрасте от 8 до 12 лет.

Школа оборудована новыми музыкальными инструментами: двумя роялями, баянами, аккордеонами, духовыми инструментами. В новом здании школы предусмотрен концертный зал на 120 мест, классы для теоретических и индивидуальных занятий. Это создает условия для обучения 600 детей в возрасте от 6 лет с посещением три-четыре дня в неделю.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года в Подмосковье будет отремонтировано 43 учреждения культуры – это 37 ДК и шесть ДШИ на сумму почти 6 миллиардов рублей.