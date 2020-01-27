РИАМО – 27 янв. В пресс-центре медиагруппы «Патриот» в понедельник наградили победителей конкурса «Хорошие новости России», они получили дипломы и денежные призы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Конкурс для региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, был учрежден Федеральным агентством новостей.

«Это одно из ведущих новостных изданий Рунета, дающее объективную информацию о происходящих в России и в мире событиях. А конкурс, учрежденный ФАН, призван поощрять журналистов из регионов за позитивные и достоверные публикации. Наша страна не заканчивается за КАД и МКАД, у нас везде есть жизнь и прекрасные журналисты, которые о ней пишут лучше, чем столичные издания», — сказал руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Гендиректор ФАН Евгений Зубарев рассказал, что в конкурсе участвовали 3 тысячи человек. В голосовании в номинации «Экономика страны или региона» приняли участие свыше 40 тысяч читателей, в номинации «Наука и инновации» — свыше 10 тысяч, в номинациях «Спорт», «Герои современности», «Общество и социальные проекты» — свыше 5 тысяч.

Победителями в конкурсной номинации «Экономика страны или региона» стали Алла и Дмитрий Михеенко из издания «ЮгTimes» Краснодарского края. В номинации «Наука и инновации» победила Екатерина Россошанская, написавшая статью «Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна» для портала UlPravda.ru. В номинации «Спорт» победу одержала Любовь Киселева из «Тюменских известий» с материалом «Просто ли стать для детей сказочным героем?».

Первое место в номинации «Герои современности» стал Евгений Сенчугов, автор цикла программ «Окрестности» на «TV Губерния», знакомящих с жителями Воронежской области. В номинации «Общество и социальные проекты» победила журналист-волонтер Наталья Сойнова, автор интервью «Наставничество — это вызов», написанного для красноярского фонда «Счастливые дети».

Кроме того, жюри конкурса «Хорошие новости России» присудило специальный приз Наталье Сенчуковой из газеты «Архангельск — город воинской славы», отметив ее статью «В больнице их называют студенты-романтики».

Все победители получили призы в 100 тысяч рублей.

В следующий раз итоги конкурса «Хорошие новости России» будут подводиться летом 2020-го. Параллельно проводится одноименный оперативный конкурс актуальных публикаций. Он возобновится с февраля этого года, его победители будут определяться дважды в месяц. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.