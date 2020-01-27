РИАМО - 27 янв. Названа дата прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным, отпевание и прощание состоится 29 января в храме преподобного Феодора Студита в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте храма.

«28 января в 17:00 часов гроб с телом батюшки доставят в храм Федора Студита у Никитских ворот», — говорится в сообщении.

29 января в 7:30-8:00 начнется Божественная Литургия. В 10:00 состоится отпевание и прощание.

Протоиерей скончался в воскресенье на 52-м году жизни возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.

В феврале 2016 года стал настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Также он входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, активно выступал на радио и телевидении.

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