РИАМО - 27 янв. Подмосковные врачи порекомендовали, как суметь в условиях нехватки света и тепла оставаться жизнерадостным, активным и мотивированным к полноценному решению повседневных задач, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Зимняя депрессия возникает чаще всего из-за недостаточного количества солнечного света, тепла и витаминов. Также в этот период времени возрастает сезонная заболеваемость ОРВИ и обостряются хронические заболевания.

«Главный виновник «зимней хандры» – мелатонин. Это нейромедиатор-регулятор суточных ритмов, работающий совместно с другим нейромедиатором – серотонином. В человеческом организме он отвечает за бодрствование и хорошее настроение, а мелатонин в свою очередь – за сон и пассивное состояние», – сказал заместитель главного врача по медицинской части психиатрической больницы №4 Илья Антошкин.

По его словам, чем больше в организме мелатонина, тем более выражено у человека желание укрыться под теплым одеялом и оставаться в этом состоянии как можно дольше. Данный гормон вырабатывается в темноте, который в избытке именно зимой, что и приводит к депрессивному состоянию. Восстановить природный баланс нейромедиаторов можно посредством света – лучше всего солнечного.

Врач советует, если вдруг выдался солнечный день, выйти на улицу и просто прогуляться.

«Серотонин синтезируется в нашем организме из аминокислоты триптофана, которой богаты такие продукты, как: финики, бананы, томаты, молочные продукты, орехи, мясо, горький шоколад», – добавил Антошкин.

Он отметил, что справиться с негативными эмоциями помогает спорт. Врач посоветовал ежедневно делать зарядку, физические упражнения, заниматься фитнесом, йогой, танцами или любой другой умеренной физической активностью.

Ритм сна и бодрствования играет важную роль для хорошего самочувствия человека. Согласно рекомендациям ВОЗ, не стоит спать более восьми часов в сутки и желательно приучить себя вставать в одно и то же время.