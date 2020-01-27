РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Зоркий» подмосковного Красногорска, сообщается в официальной группе ФК «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Николаевич Юран покинул пост главного тренера ФК «Зоркий-Красногорск» 27 января по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Юран прославился в 90-х годах прошлого века в составе команды «Динамо Киев», где играл на позиции нападающего. Возглавлял футбольный клуб «Зоркий» с июня 2017 года. Команда в настоящий момент занимает 7 место в турнирной таблице зоны «Центр» профессиональной футбольной лиги.

«Благодарим Сергея Николаевича за сотрудничество! Желаем удачи в достижении поставленных целей!» – заключается в сообщении.