РИАМО - 27 янв. Все коммунальные и дорожные службы в Москве переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В предстоящую ночь в Москве может выпасть до 5 сантиметров снега. Утром снег продолжится и к полудню выпадет еще до 2 сантиметров. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся снегопадом. Снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегоплавильные пункты готовы к приему выпавшего снега», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время проведены работы по выборочной противогололедной обработке дорог и тротуаров. Под особым контролем коммунальных служб особо опасные участки дорог, такие как мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы, тоннели, площадки торможения перед остановками общественного транспорта, а также подходы к ним.

Кроме того, Бирюков обратился с просьбой к автомобилистам в связи с непогодой особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, избегать резкого торможения и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники.

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