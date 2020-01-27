РИАМО - 27 янв. Десятый арбитражный суд Московской области согласился с решением суда предыдущей инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» по взысканию суммы ущерба, нанесенного почвам после размещения незаконной свалки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования было установлено, что работники совхоза на участке земель сельхозназначения вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи с помощью спецтехники завозили и размещали грунты и строительные отходы», - говорится в сообщении.

За организацию свалки предприятие было оштрафовано на 150 тысяч рублей. В результате расследования был рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 14,4 миллиона рублей.

Инспекторы регионального Минэкологии проводили административное расследование по этому нарушению.

Нарушители отказались возместить ущерб в добровольном порядке, тогда Минэкологии Подмосковья обратилось в Арбитражный суд Московской области. Он принял решение взыскать с нарушителей сумму ущерба.

Попытка совхоза опротестовать это решение в суде высшей инстанции успеха не имела. Десятый арбитражный суд подтвердил правоту природоохранного ведомства.