РИАМО - 27 янв. Третий Московский областной межнациональный фестиваль-конкурс детского рисунка «Наш Крым» стартовал в Подмосковье, сообщается на сайте патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь».

В понедельник в поселке Калининец руководитель регионального патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь» Жанна Софинова и член Общественной палаты Московской области, заслуженный артист России Алексей Огурцов объявили о старте фестиваля-конкурса.

«В этом году конкурс посвящается Дню Черноморского флота ВМФ России Этот праздник ежегодно отмечается в нашей стране 13 мая. Тема фестиваля звучит просто – «Черное море», – говорится в сообщении.

Фестиваль уже третий год проводится при поддержке депутата Государственной Думы Натальи Поклонской.

В Алабинской средней школе имени Героя России С.А. Ашимхина прошло награждение лауареатов и номинантов завершившегося II-го областного фестиваля «Наш Крым», посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, представлявших территориальное управление Калининец, а также местный ДК и спорта «Тамань». Победители получили кубки, дипломы и сувениры с крымской символикой.

Церемония награждения победителей третьего фестиваля-конкурса пройдет в культурном центре «Дом Озерова» в Коломне 13 мая.