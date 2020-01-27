РИАМО – 27 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что нет необходимости закрывать границу с Китаем в связи со вспышкой коронавируса в этой стране, сообщает РИА Новости.

Коронавирусная инфекция – острое заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Она начала распространяться в Китае в конце 2019 года.

«Нет, такой необходимости (закрывать границу – ред.) нет», - сказала Голикова в ответ на соответствующий вопрос.

В России следят за ситуацией с коронавирусом. Роспотребнадзор мониторит авиарейсы, которые прибывают из Китая. Также россиянам порекомендовали отказаться от поездок в КНР.

Общее число погибших от коронавируса, по данным китайских СМИ, достигло 80 человек. Заражены около 2,5 тысяч человек. Случаи заболевания зафиксированы в ряде других стран, кроме Китая.

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