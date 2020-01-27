РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Сотрудники Следственного комитета Московской области и представители администрации Балашихи поздравили 95-летнего фронтовика Михаила Шестимирова с 76-й годовщиной со дня окончания блокады Ленинграда, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Следственные органы всегда с большим трепетом и уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны. Несколько недель назад из СМИ мы узнали об участнике обороны Ленинграда Михаиле Шестимирове и решили поздравить его с Днем снятия блокады», — сказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Ветерану вручили новую бытовую технику. Также от имени главы Балашихи Сергея Юрова ему передал подарок заместитель начальника правового управления администрации округа Станислав Вересов.

Михаил Шестимиров поделился с гостями своими воспоминаниями о пережитых военных годах.

«Главное, чтобы больше не было такого ада, который мы прошли, чтобы не было войн! Хочу пожелать молодым людям не повторять ошибок прошлого. Чтобы они всегда были патриотами Родины», – подчеркнул Шестимиров.

Он награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Жукова, медалью «За оборону Ленинграда».